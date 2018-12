« Jaxal »: Macky remet 20 millions à la famille de Sidy Lamine Niasse

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 09:46 | | 5 commentaire(s)|

Que c’est bon d’être chef de l’Etat. On peut disposer de l’argent comme on veut. Et hier, Macky Sall l’a encore démontré. Alors que, d’habitude il ne donnait que 3 ou 5 millions de FCfa lors des « jaxal », hier, il a fait monter la barre plus haut.



C’est la rondelette somme de 40 millions de FCfa que le chef de l’Etat a distribuée entre les deux familles de Sidy Lamine Niasse et de Ahmed Khalifa Niasse. D’abord, chez Sidy Lamine Niasse à Sacré-Cœur 2, après avoir présenté ses condoléances à Me Cheikh Niass et Cie, le Président Sall a dégainé la rondelette somme de 20 millions de Fcfa remise à la famille.



Ce n’est pas tout, il a répété le même geste, quelques dizaines minutes plus tard, quand il s’est rendu sur l’Avenue Cheikh Anta Diop, pour présenter ses condoléances à Ahmed Khalifa Niasse. En effet, là-bas aussi, Macky Sall a mis la main à la poche et a dégainé 20 briques.











Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos