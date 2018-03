Jay Jay Okocha, ancien international nigérian : « Salah et Mané doivent redoubler d’efforts au Mondial 2018 »

L’ancien meneur de jeu du Nigeria et du PSG, Jay Jay Okocha, a, dans le cadre d’une mission humanitaire, séjourné en Gambie la semaine dernière. L’occasion pour, une chaîne privée gambienne, d’interroger l’ancien international sur les chances des représentants africains au Mondial 2018.



A quelques mois de la Coupe du monde 2018 prévue en Russie (14 juin -15 juillet), les internationaux africains sont très souvent interrogés sur les chances des représentants du continent au Mondial. Un pays africain peut-il enfin intégrer le dernier carré du rendez-vous mondial ? Stephan Okocha n’a pas échappé à la question.



« C’est vrai qu’en tant qu’africain, mon souhait est de voir une équipe africaine aller très loin à la Coupe du monde. A la veille d’un Mondial, quand je pronostique et analyse sur une équipe, cela tombe souvent juste. Avant le Mondial 2010, j’avais prédit que le Ghana irait très loin. C’est ce qui est arrivé. Les ghanéens ont frôlé de peu la qualification en demi-finales. Pour ce Mondial par contre, les équipes africaines présentées ne me rassurent pas », estime Jay-Jay.



Selon l’ancien coéquipier d’El Hadj Diouf à Bolton (Angleterre), « il y a des joueurs talentueux mais le niveau de jeu des sélections n’est pas encore au top ». Aussi, pense-t-il que les deux joueurs de Liverpool, Sadio Mane et Mohamed Salah, sont « bons mais ils doivent vraiment redoubler d’efforts en Russie pour aider leurs sélections ».



