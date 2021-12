Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici "Je n'ai pas toujours eu ce corps" : Diane Leyre (Miss France 2022) se confie sur ses anciennes "rondeurs" Rédigé par leral.net le Lundi 20 Décembre 2021 à 15:34 | | 0 commentaire(s)| Le 19 décembre 2021, Diane Leyre a organisé une session de questions/réponses sur Instagram. L'occasion pour Miss France 2022 de se confier sur son ancienne silhouette qui ne ressemblait en rien à l'actuelle.

Le 11 décembre dernier, Miss Paris et Miss Ile-de-France 2021 a été élue Miss France 2022 au terme de la superbe soirée qui se déroulait au Zénith de Caen. Depuis, le public veut tout savoir sur Diane Leyre. Bonne nouvelle, elle est très active sur les réseaux sociaux et a accepté de répondre à quelques questions en story Instagram, le 19 décembre.



Dimanche, la belle brune de 24 ans a en effet organisé une session de questions/réponses pour le plus grand bonheur de ses fans. Sans surprise, elle a expliqué qu'elle était "heureuse et épanouie" de pouvoir représenter son pays durant un an. Diane Leyre n'a désormais plus qu'une hâte, rencontrer les personnes qui la suivent. Elle doit d'ailleurs s'habituer à cette notoriété soudaine. Elle n'a pas caché que cela était étrange au départ quand on l'arrêtait dans la rue. "Mais je suis tellement heureuse de vous rencontrer et de parler avec vous. C'est pour ça que j'attends avec tellement d'impatience d'être à la rentrée pour pouvoir venir à votre rencontre dans vos régions", a-t-elle poursuivi.

Diane Leyre en a également profité pour répondre aux personnes qui la trouvent un peu trop à l'aise sur les plateaux télévisés. Elle conçoit que certains puissent penser cela. "Mais j'ai 24 ans, j'ai fait des études spécialisées dans la prise de parole en public. Et on ne peut pas plaire à tout le monde mais j'espère les faire changer d'avis en allant à leur rencontre. Je tiens à préciser que comme tout le monde, avant d'entrer sur un plateau, je suis prise de stress. J'ai des appréhensions et j'ai peur, mais j'essaie de les cacher au maximum parce que j'ai envie de délivrer un discours et j'ai envie qu'il soit net et précis", a-t-elle précisé.



Enfin, Diane Leyre a été interrogée sur sa silhouette de rêve. Un internaute a souhaité savoir si elle avait déjà eu des "rondeurs". "Je n'ai pas toujours eu ce corps. Je suis passée par tout type de corps. Quand j'étais jeune, j'étais très maigre. Ensuite, j'ai pris un petit peu de poids. Et quand je suis partie vivre à Madrid, j'avais 10 kilos de plus que maintenant. C'est grâce au sport que j'ai perdu ces petits kilos en plus. Mais j'ai toujours été à l'aise dans mon corps. Je pense que ce n'est pas la forme qui compte, c'est votre état d'esprit", a donc répondu la reine de beauté.



