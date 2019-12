Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici «Je ne peux jamais épouser un homme qui n’a pas 3 voitures, 2 maisons et 2 entreprises stables», dixit une star de téléréalité Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 09:49 | | 0 commentaire(s)| La star nigériane de la téléréalité, Abiri Oluwabusayomi, connue sous le nom de Khloe, n’épousera jamais un homme qui ne répond pas à ses critères.





Dans une publication sur son compte Instagram, la jeune femme a révélé qu’elle ne pourra jamais se mettre en couple avec un homme qui n’a pas trois voitures, deux maisons et deux entreprises stables.



«Je ne pourrais jamais épouser un homme qui n’a pas au moins 3 voitures, 2 maisons et 2 entreprises stables…..Je l’ai publié sur mes médias sociaux et les gens se sont mis à m’insulter. C’est mon souhait, pas le vôtre. Je le répète, je ne mettrai pas un enfant au monde si mon mari et moi ne sommes pas financièrement stables. C’est moi qui sais ce que j’ai vécu en grandissant et je ne souhaite pas cela à mes enfants. J’ai la moitié de ces choses, alors pourquoi devrais-je aller plus bas. Ce n’est pas vos affaires, ce que je souhaite….Une personne qui se contente de miettes ne peut pas comprendre la mentalité de quelqu’un qui veut tout le gâteau. J’ai appris à accepter le fait que je ne suis pas tout le monde et que je ne veux jamais l’être », a-t-elle écrit.



