« Je suis redevenu Balla Gaye 2, j’ai repris mon poids, ma force et tout ce qui m’a manqué »

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Février 2018

Mbaye Guèye, le premier tigre de Fass estime que Balla Gaye 2 ne peut plus retrouver sa forme d’avant. Mais le fils de Double Less, de manière indirecte a répondu à l’ancien adversaire et ami de son père.



« Je suis redevenu Balla Gaye 2, j’ai repris mon poids, ma force et tout ce qui m’am manqué. Il y a eu des périodes de doute, de maladie, d’anxiété et autres, mais tout cela, grâce à Allah, je les ai surmontés. Il y a des hauts et des bas dans toute une vie, une carrière, mais tout est rentré dans l’ordre. Le jour J contre Gris Bordeaux, il saura que je suis revenu à mon meilleur niveau. Je suis revenu pour faire valoir ce que de droit ».









viwsports

