"Je suis sortie avec Dangote et il m'a brisé le cœur", Béa Lewis fait des révélations sur Instagram et publie des photos privées (images)

Connu pour sa discrétion sur les réseaux sociaux, Aliko Dangote, considéré comme l'homme le plus riche, vient d'être exposé sur le réseau social Instagram bien malgré lui. En effet, une américaine nommée Béa Lewis, a fait une publication sur Instagram révélant être sorti avec le richissime nigérian. Preuve à l'appui, elle publie des photos privées en compagnie de Dangote.



On y voit également Aliko Dangote sur un canapé, à l’intérieur de ce qui semblait être un yacht de luxe. Il était sous une couverture orange, en train de manipuler son téléphone portable, une partie de ses fesses exposée. Sur une autre photo que Bea Lewis a partagée, elle est en train de le caresser sur la joue gauche.



Comme légende de ces fameuses photos, l’américaine a écrit : «Je suis sortie avec l’homme noir le plus riche du monde. Il m’a brisé le cœur en 1 000 morceaux. J’ai appris plus de lui que n’importe quelle personne que j’ai jamais rencontrée. Communiquer quotidiennement avec un milliardaire vous fait voir le monde différemment.»



Elle ajoute : «Je suis devenue plus organisée et je suis enfin capable de m’éloigner des tracasseries quotidiennes de la cuisine. J’ai appris l’amour sans ficelle. Donner le meilleur de soi-même sans attendre. Rien n’est éternel. J’ai réalisé qu’un projet de restaurant d’un demi-million de dollars était un mauvais investissement. J’ai acheté deux propriétés. J’ai commencé un programme de remise en forme cohérent. Je suis devenue végétarienne. J’ai obtenu un portefeuille d’actions rentables. Il (Dangote) a changé mon point de vue sur l’éthique du travail et la patience. Une fois que mon état d’esprit a changé, l’univers m’a attirée vers des gens qui m’ont élevée et ont augmenté ma valeur nette, mentalement et financièrement».



Malgré le buzz provoqué par cette publication de Béa Lewis, Dangote n’a pas réagi.





