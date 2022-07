Je vote Benno Bokk Yaakaar pour soutenir les reformes du PSE (Papa Samba NDIAYE)

Le Sénégal a connu plusieurs périodes de forte croissance économique dont la plus récente remonte de 2014 à 2019, avant la crise de la pandémie à COVID-19. Cette dernière a davantage exacerbé la situation et risque de compromettre la moitié des progrès réalisés en matière de réduction de la pauvreté au cours de la dernière décennie. Le Sénégal est très vulnérable aux chocs liés aux changements climatiques qui constituent un obstacle au développement durable. Ces chocs comprennent, entre autres, les sécheresses, les inondations, l’augmentation du niveau de la mer et l’érosion côtière qui ont des conséquences négatives sur le cadre de vie, les terres cultivées et la production alimentaire.



Dans ce contexte de vulnérabilité, la grande majorité des droits fonciers n’est pas sécurisée et est par conséquent source de remise en cause ou de conflits. Par ailleurs les projets de développement et les investissements structurants stimulant la croissance économique sont soumis à de nombreux risques notamment, le déplacement de populations, la perte d’accès de droits fonciers, de ressources naturelles et de logement. Ce qui pourrait mettre en péril la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des groupes les plus vulnérables de la société.



En octobre 2019, Son Excellence, Monsieur MackySALL, Président de la République, avait souligné que 90 % des risques de conflits au Sénégal sont liés au foncier et que le potentiel économique du pays est profondément associé à la mise en place d’un régime foncier sûr, facteur clé de stabilité nationale et de cohésion sociale

.

En outre, dans le Plan Sénégal Emergent (PSE) figure en bonne place la réforme du secteur foncier, un des défis majeurs pour la résilience économique et la réduction de la pauvreté. L’accélération de la croissance économique devrait s’appuyer sur des activités mobilisant de grands espaces fonciers.

La sécurité foncière est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire du Sénégal : en effet, la production du Sénégal ne couvre pas la totalité des besoins en consommation. Cette situation ne fera qu’empirer si on n’y remédie pas puisque la population du Sénégal devrait doubler d’ici 2040. Dans la même lancée, pour assurer une croissance inclusive et faire de l’agriculture un moteur de la réduction de la pauvreté, les droits fonciers des petits exploitants et des agriculteurs familiaux, des éleveurs et des agro-entrepreneurs doivent être sécurisés.



Dans ce cadre le PSE souligne que l’accès à la propriété foncière est fondamental pour la transformation économique structurelle du pays. De plus dans le Plan d’Action Prioritaire Ajusté et Accéléré (PAP2A) maintient les interventions sur le foncier parmi les six objectifs stratégiques pour une transformation structurelle de l’économie, et parmi les principales réformes à entreprendre dans les secteurs prioritaires et liés à la souveraineté du Sénégal. Il s’agira pour notre pays de maitriser les contraintes identifiées en vue d'améliorer et de consolider l'attractivité du Sénégal pour un meilleur positionnement dans les classements internationaux, tels que le Doing Business et l'Indice de compétitivité de Davos. Dans ce cadre des réformes sont déjà engagées et méritent un soutien et un accompagnement.



Le département de saint louis doit soutenir ces efforts par une communication soutenue des projets et programmes du PSE. Le Grand Saint-Louis dispose d’un important potentiel économique revalorisé par l’exploitation future du GAZ et les projets et programmes de développement territorial du PSE parmi lesquels l’aéroport international, l’hôpital de niveau 4, les zones économiques spéciales etc.



Pour toutes ces raisons, il urge de soutenir les réformes introduites dans le cadre du PSE et maintenir le mode« fast- tract » dans la mise en œuvre. Le meilleur choix en perspective des législatives est de permettre à Son Excellence le Président Macky SALL d’avoir une majorité confortable à l’Assemblée nationale pour accélérer la mise en œuvre du PSE.



Le temps est précieux pour la marche vers l’émergence. Le grand Saint-Louis confondu au département ne doit pas être en reste pour l’accélération de la réalisation du second pont de Ndar Guedj, la construction de l’hôpital de niveau 4, la mise en œuvre du transport interurbain, la gestion des ordures ménagères, la réalisation des projets économiques des zones spéciales, le prolongement du canal d’irrigation agricole du gandiolais, la lutte contre l’érosion côtière et la préservation de la biodiversité dans le contexte de changement climatique ainsi que le développement des opportunités pour l’emploi des jeunes et des femmes.



Je vote Benno Bokk Yaakaar pour soutenir les réformes du PSE pour la continuité des réalisations de Son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République.



Papa Samba NDIAYE

Aménageur Géographe, Spécialiste foncier et développement territorial

Conseil Départemental Saint Louis

Président du Mouvement Perspectives Saint Louis 2024

