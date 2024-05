Jean-Luc Mélenchon prône le mariage homosexuel lors d'une conférence à Dakar devant Ousmane Sonko ( Vidéo ) Dans une conférence tenue aujourd'hui à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Jean-Luc Mélenchon a abordé le sujet sensible du mariage homosexuel, affirmant être le premier législateur français à avoir déposé un texte de loi à ce propos. Aux côtés d'Ousmane Sonko, leader du parti sénégalais Pastef, Mélenchon a suscité des réactions diverses parmi les étudiants sénégalais présents.



Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2024 à 22:40 | | 0 commentaire(s)|

Dans son discours, Mélenchon a défendu l'idée que la liberté d'amour devrait être ouverte à tous, faisant référence à sa proposition de loi en faveur du mariage homosexuel. Ses propos ont été accueillis par des applaudissements de la part d'une partie de l'auditoire, signalant une réception contrastée mais engagée.



Cette intervention soulève des questions sur la réception des idées progressistes en matière de droits LGBTQ+ dans un contexte socioculturel différent de celui de la France. Au Sénégal, où l'homosexualité est toujours largement stigmatisée et criminalisée, l'expression de telles opinions par un homme politique étranger peut être perçue comme une intrusion dans les valeurs culturelles et religieuses du pays.



La présence de Mélenchon et Sonko à cette conférence commune offre également un cadre propice à l'échange d'idées sur des sujets politiques et sociétaux controversés, tout en témoignant de l'importance de la libre expression et du débat démocratique.



Toutefois, il reste à voir comment de telles positions seront perçues et intégrées dans le contexte local du Sénégal, où les questions de sexualité et de genre demeurent des sujets sensibles et souvent tabous.



Où sont les frontières contre l'homosexualité dans le pays ? Je veux un article : Où est Ababacar Mboup et Mame Makhtar Gueye, Cheikh Oumar Diagne, sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon.



( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook