Jean Meïssa Diop: « Clédor Sène doit surtout nous dire qui a tué Me Babacar Sèye » Le débat n’est pas tranché. Les sorties médiatiques de Clédor Sène depuis l’éclatement du scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, mettant en cause Aliou Sall, ne sont pas du goût de tout le monde. Le journaliste Jean Meïssa Diop, estime que donner la parole au leader de ‘’Claire vision’’, ne respecte ni l’éthique, ni la morale.

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Juin 2019 à 16:19 | | 5 commentaire(s)|

« Clédor Sène ne peut pas devenir une star comme ça. Il ne doit pas occuper les médias de la sorte. Cela ne respecte ni l’éthique, ni la morale », a déclaré l’ancien Directeur de publication de Walf Grand’Place, sur la RFM.



Selon lui, « si Clédor Sène a tant à dire, il n’a qu’à nous dire, qui a tué Me Babacar Sèye ». Et d’embrayer, « imaginez aujourd’hui la peine que doit avoir la famille de Me Babacar Sèye, en voyant tout le temps Clédor Sène à la télévision ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos