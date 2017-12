Jean-Paul Dias, leader du Bloc des Centristes Gaindé (BCG) : « Macky Sall est en train de faire du n’importe quoi »

" Le 3 janvier, on sort juste des fêtes. C’est stupide d’appeler les gens à la barre. Mais enfin comme c’est ça, on le prend comme tel. Je suis venu pour marquer ma solidarité et ma peine au député-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Je suis aussi venu pour lui apporter le salut, le soutien et les prières de mon épouse qui a été son professeur au lycée Blaise Diagne.



Je voudrais profiter de l‘occasion pour dire que cette affaire n’est même plus une affaire du Sénégal. Elle est en train de devenir une affaire internationale. Et c’est la honte du Sénégal. Honte que Macky Sall est en train de mettre sur le pays. Lui que personne n’a jamais vu se battre sur le terrain. Personne ne l’a jamais vu affronter des juges. Il est en train de faire du n’importe quoi. Il est en train de développer un terrorisme d’Etat.



Mais, il ne peut faire peur à personne. Nous qui l’avons mis au pouvoir, nous avons honte aujourd’hui. Parce que c’est nous qui étions là à dire aux gens de voter pour lui. Alors, faire ça à un homme qui ne lui a rien fait, qui a soutenu ses hommes, sa famille, je pense qu’une attitude comme ça, est inacceptable. Moi, personnellement, j’ai été comptable public, je sais ce qu’est. Donc, toutes les accusations formulées contre Khalifa ne tiennent pas debout. Par ailleurs, je voudrais remercier Mme Anne Hildago, maire de paris, pour dire que, vraiment, sa position ça nous donne du baume au cœur. Ces personnes-là qui se mettent à insulter les avocats français qui vont venir, elles commencent à avoir la chocotte. Ça ne s’arrêtera pas à des avocats défenseurs. On verra qui va rire le dernier !"









