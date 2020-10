Jean Paul Dias réagit à sa nomination: "Ce que je peux apporter au Chef de l'Etat et au pays" Fraîchement nommé Envoyé spécial du président de la République, Jean Paul Dias a réagi. Le patron du Bloc des centristes Gaïndé (Bcg) se dit prêt à assumer ses nouvelles fonctions, révèle Igfm.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Octobre 2020 à 06:56 | | 0 commentaire(s)|

" Je remercie le chef de l’Etat, d’abord. Parce que nous sommes 15 millions de Sénégalais et il m’a choisi, moi. Il aurait pu nommer quelqu’un d’autre. Donc je l'en remercie Je suis prêt à être utile dans le domaine où il souhaite collaborer avec moi ", a-t-il indiqué.



Dans sa nouvelle fonction, M. Dias assistera le Chef de l’Etat, en particulier dans la définition des politiques publiques de protection et d’inclusion sociale. Le principal intéressé dit pouvoir bien apporter quelque chose au pays dans ce domaine.



Sur ses tâches futures, M. Dias n’a aucune crainte : " Ce sont des choses que j’ai pratiquées, que je connais, que j’ai déjà apprises. Ce sont des choses sur lesquelles je pense que je peux apporter au chef de l’Etat et au pays ", assure-t-il.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos