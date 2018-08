Jean Pierre Senghor : « personne ne m’entendra parler du Prodac »

Père fondateur du Prodac, qu’il a quitté juste avant le scandale à milliards, Jean Pierre Senghor, dans un entretien accordé à l’observateur dit tourner la page du Prodac et que personne ne l’entendra parler de cette institution. « Depuis que j’ai quitté le Prodac, j’ai décidé de ne plus en parler. Personne ne m’a jamais entendu parler du Prodac et personne ne m’entendra en parler ; à moins d’y être contraint. J’ai la page Prodac et, comme je l’ai toujours soutenu, demain, il fera jour ! », confie le boss de la sécurité alimentaire.