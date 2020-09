Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jeeba: Drogué avec des somnifères, l’artiste rate sa soirée et perd sa dulcinée Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Septembre 2020 à 07:00 | | 0 commentaire(s)|

Jeeba, ayant très tôt quitté la demeure parentale, a trouvé un pote du nom de Chico, un grand footballeur qui révisait avec lui et l’a inspiré. Etant dans une logique d’aller en sortie, il a eu un empêchement ou contrainte parentale, l’obligeant à rester à la maison.



Ainsi, de son temps de boy, il a eu le souvenir du décès de son ami Chico, mort au cours de cette sortie. Faisant de la musique, il a décidé de rendre hommage à cet ami perdu. Il a chanté son ami devant une foule monstre qui a apprécié. C’est de là qu’il a eu ce déclic musical qui l’a poussé à faire de la musique, d'où son ascension.



Jeeba se souvient de sa bêtise, consistant à déchirer les habits de ses parents pour jouer au faux lion. Malheur à lui, puisque le gosse a croisé son oncle qui l’a violemment châtié. Devant être dans une soirée avec sa fiancée, il a été drogué avec des somnifères. Et il a raté cette soirée pour de bon, tout en perdant sa dulcinée, à laquelle il tenait beaucoup.





