Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jeff Bezos achète la propriété la plus chère de Los Angeles pour un montant record Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 09:13 | | 0 commentaire(s)| Jeff Bezos est propriétaire d’une luxueuse propriété à Beverly Hills, Los Angeles, le milliardaire vient d’acheter la Warner Estate pour un montant de 165 millions de dollars. Il a battu le record du prix payé pour un bien immobilier dans la région.





Cette demeure de style géorgien de plus de 1 200 mètres carrés comprend de vastes terrasses et jardins, des maisons d’hôtes, une pépinière et trois serres, un court de tennis, une piscine, un terrain de golf de neuf trous et un terrain de golf automobile, ainsi que son propre garage de service et ses pompes à essence.



Selon le Wall Street Journal, le domaine de neuf acres appartenait autrefois à l’ancien président de Warner Bros, Jack Warner, et le montant payé par Bezos, est le plus gros montant payé pour une maison privée dans la région de Los Angeles.



D’après les rapports, la veuve de Jack Warner, Ann Warner, a décliné une offre de 25 millions de dollars pour cette villa après la mort de son mari 1978. Lorsqu’elle est décédée, le magnat des médias, Davide Geffen a achété la propriété pour un montant record de 47,5 millions de dollars. Aujourd’hui, le patron d’Amazon et du Washington Post, a battu un autre record avec son achat.



Accueil Envoyer à un ami Partager