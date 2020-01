Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jeff Bezos ajoute 13,2 milliards de dollars à sa fortune en 15 minutes Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 09:15 | | 0 commentaire(s)| Jeff Bezos, le PDG d’Amazon est devenu encore plus riche en se faisant 13,2 milliards de dollars en seulement 15 minutes.





Les actions en circulation d’Amazon le 30 janvier ont augmenté de 12% pour atteindre 2 100 dollars. La plus grande société américaine de commerce électronique a publié des résultats du quatrième trimestre qui ont brisé les prévisions des analystes de Wall Street. Ainsi le bénéfice de l’entreprise est de 87,4 milliards de dollars et le bénéfice par action de 6,47 dollars.



Sa fortune s’élève désormais à environ 129,5 milliards de dollars, selon Bloomberg. Jeff Bezos, 56 ans, détient environ 12 % des actions en circulation d’Amazon, ce qui représente la majeure partie de sa fortune. Sa participation dans la société Blue Origin, qui lui appartient de près, représente environ 6,2 milliards de dollars. La hausse de jeudi a ajouté plus de 90 milliards de dollars à la valeur marchande d’Amazon, la faisant passer au-dessus de 1 000 milliards de dollars.



Accueil Envoyer à un ami Partager