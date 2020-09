Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jeff Bezos : son ex femme devient la femme la plus riche du monde Rédigé par leral.net le Mardi 1 Septembre 2020 à 15:08 | | 0 commentaire(s)| MacKenzie Bezos a dépassé Françoise Bettencourt Meyers et ses 66,3 milliards de dollars de fortune.

C'est la plus grande fortune de l'ère moderne. Le 26 août dernier, Jeff Bezos, principal actionnaire et président-directeur général d'Amazon, a atteint un nouveau record en franchissant les 200 milliards de dollars. Un succès qui attise la curiosité des médias, mais qui profite aussi à son ex-épouse, MacKenzie Bezos. Cette dernière est elle aussi devenue la femme la plus riche du monde, avec 100 milliards de dollars dans son compte en banque, dépassant Françoise Bettencourt Meyers et ses 66,3 milliards de dollars.



Une fortune qui n'aura pas été obtenue sans heurt. En juillet 2019, la romancière américaine a reçu 38 milliards de dollars et environ 19,7 millions d'actions Amazon, soit 4% de l’entreprise du e-commerce, en règlement de son divorce avec Jeff Bezos. Le couple était marié depuis 25 ans, mais a semble-t-il été brisé par l'infidélité du fondateur d'Amazon. Ce dernier, victime d’un chantage de la part du tabloïd National Enquirer, avait dû confirmer en février 2019 - seulement un mois après son divorce avec MacKenzie Tuttle (son nom de jeune fille) - sa relation avec la star de télévision Lauren Sánchez. Désormais, l'ancien couple clandestin s'affiche ouvertement.



Conjoncture favorable pour Amazon



Malgré cette période difficile, MacKenzie Bezos a tiré le meilleur de la situation. Grâce à la crise du coronavirus, l'action de l'entreprise a bondi de 82% en six mois, passant de 1898 dollars au 2 janvier à 3451 dollars au 31 août. Une hausse qui a eu un impact sur la fortune de MacKenzie Bezos, qui a elle-aussi progressé de 38 milliards à… 66 milliards en quelques mois. Désormais, les deux anciens époux peuvent se targuer d'être l'homme et la femme les plus riches du monde, comme l'a dévoilé le magazine Bloomberg. Une réussite qu'ils savoureront séparément.



