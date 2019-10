Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jennifer Lopez, présente à la 11e cérémonie Governors Awards 2019, est en train de réaliser son rêve... Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 13:00 | | 0 commentaire(s)| Dimanche 27 octobre, de nombreuses célébrités ont assisté hier à la 11ème édition des Governors Awards 2019. Durant cette grande soirée dédiée aux stars, les tenues les plus flamboyantes ont afflué sur le tapis rouge parmi lesquelles celle de Jennifer Lopez.

Sur le tapis rouge, de nombreuses personnalités ont déambulé, notamment la star du cinéma Jennifer Lopez, plus resplendissante que jamais dans une robe jaune Reem Acra.



Cette soirée d'une grande envergure, placée sous le signe du glamour, récompense chaque année les artistes pour l'ensemble de leur carrière. Et pour 2019, l'Academy Awards a choisi d'honorer les acteurs Geena Davis et Wes Studi, ainsi que le réalisateur David Lynch et la scénariste Lina Wertmüller.



Jennifer Lopez est née le 24 juillet 1969, à New York, dans le Bronx. Ses parents, d'origine portoricaine, appartiennent à la middle-class latino, le père est informaticien, la mère puéricultrice.



Elle prend des cours de danse dès l'âge de 5 ans et suit une scolarité stricte dans des écoles catholiques où elle caresse l'espoir de devenir un jour l'égale de Madonna.. Elle débute par le cinéma en 1987 dans My Litte Girl de Connie Kaiserman et devient célèbre en 1995 pour son rôle de flic intrépide dans Money Train de Joseph Ruben.



En 1999, elle sort son premier album, On The 6, qui renforce encore sa notoriété. Dès lors, la chanteuse enchaine les albums et les succès jusqu'à devenir une star mondiale.



Accueil Envoyer à un ami Partager