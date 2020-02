Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Jessica Nabongo: La première femme noire africaine qui a visité 195 pays Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 13:58 | | 0 commentaire(s)| Jessica Nabongo est née à Detroit, Michigan de parents ougandais, en 1984. C’est une blogueuse de voyage et influenceuse de la marque ougandaise-américaine. Elle est connue pour être la première femme noire d'origine africaine à avoir voyagé dans tous les pays de la terre et à le documenter. Le 6 octobre, elle a déclaré publiquement sur sa page Instagram qu'elle était arrivée aux Seychelles, qui était le dernier pays de sa liste.





Ayant grandi à Detroit, son premier voyage à l'étranger a eu lieu au Canada, à l'âge de quatre ans. Au cours de son adolescence, elle s'est rendue en Ouganda, en Jamaïque et en Angleterre, entre autres destinations.



C’est en février 2017 qu’elle entend parler pour la première fois de Cassie De Pecol, qui a établi le record du monde Guinness du meilleur temps pour visiter tous les pays du globe, au total 196 pays en 18 mois.



Alors, Jessica Nabongo s’est rendue compte qu’elle pouvait réaliser un exploit similaire. À cette époque-là, elle avait déjà visité 60 pays sur six continents.





Notons cependant que Jessica Nabongo est titulaire d’une maîtrise en développement, obtenu à London School of Economics. Apres donc ses études universitaires, elle a travaillé dans une entreprise pharmaceutique pendant deux ans. Au Japon, elle a travaillé comme consultante pour l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et a enseigné l'anglais, avant de devenir enfin blogueuse de voyage. Elle est connue pour avoir fondé une entreprise appelée Jet Black, qui organise des itinéraires personnalisés pour des voyages en petit groupe en Afrique, et vend du matériel de voyage comme des T-shirts de marque et des couvertures de passeport. Elle est également une influenceuse de marque, travaillant avec des hôtels et des marques hôtelières.



Détentrice à la fois de la nationalité ougandaise et américaine, elle a visité son 195 ème pays, les Seychelles, le 6 octobre dernier.





Nabongo a plusieurs sources de revenus et celles-ci l’aident à financer ses voyages. Elle a créé sa propre entreprise de voyages de luxe, Jet Black, qui compte plus de 200 clients pour lesquels elle conçoit des voyages personnalisés en Afrique, en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes.



Objets nécessaires avant de prendre l'avion



Avec trop de vols à son actif, Nabongo vous recommande quelques éléments essentiels pour améliorer votre expérience.



Les casques antibruit aident à atténuer le son des vols très chargés, a-t-elle déclaré. Et des chaussettes de compression sont absolument nécessaires pour aider la circulation sanguine lors de longs vols.











Yolande Jakin





