Jeune de 18 ans tué à Grand-Médine : Comment Baye Serigne Djiguel est mort On en sait un peu plus sur les circonstances du décès de Baye Serigne Djiguel, du nom de ce jeune homme de 18 ans, poignardé à mort dans la nuit du mardi au mercredi dernier à Grand-Médine.

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|

Les Echos révèle, en effet, que le présumé meurtrier, Ibrahima Thiam, 20 ans, était un ami du défunt.

Tout est parti d’une dispute entre les deux jeunes à travers les rues de Grand-Médine et des Parcelles Assainies, vers 3 heures du matin. C’est un peu plus tard que le défunt a été retrouvé couché sur le dos, baignant dans son sang.

Pendant ce temps, le meurtrier présumé est allé se réfugier chez un autre ami, poursuit le journal. Un lutteur du nom de Ndongo Lô. Ce dernier réussi à le convaincre de se rendre à l police, ne voulant certainement pas être poursuivi pour recel de malfaiteur.

A la police, Thiam tente de plaider la légitime défense, affirmant que son ami Djiguel s’est attaqué à lui avec un pilon. Il s’est alors défendu en le poignardant avec un objet dont il dit ne pas se souvenir.

Une version qui n’a pas convaincu les enquêteurs, qui n’ont, toutefois, pas réussi à retrouver l’arme du crime.

Baye Serigne Djiguel est décédé «d’une plaie thoracique pénétrante par arme blanche, pointue et fine, ayant perforé le poumon gauche et atteint superficiellement le cœur, avec hémorragie interne et externe abondante», selon l’autopsie pratiqué sur le corps du défunt.

Ibrahima Thiam a été déféré au parquet jeudi dernier.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos