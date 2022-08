Jeunes responsables de Benno Bokk Yaakaar de Fatick «La victoire de Bby à Fatick est sans gloire" Les membres de la famille politique du Président Macky Sall dans le Sine ne parlent plus le même langage depuis la proclamation des résultats des élections législatives du 31 juillet dernier. Motif ? La tentative d’accaparement de la victoire de Benno Bokk Yaakaar (Bby) par certains leaders. Une situation que déplorent les jeunes de la mouvance présidentielle qui estiment que cette démarche ne fera qu’augmenter le mépris des populations à l’endroit de la classe politique.



Depuis la proclamation des résultats des dernières élections législatives, certains responsables du camp présidentiel ont, à travers la presse, tenté d’accaparer la victoire du Benno Bokk Yaakaar (Bby) dans le Sine. La dernière en date émane des Directeurs généraux de l’Asp Birame Faye, de l’Anpej Tamsir Faye, de la Safru S.A Maïssa Mahecor Diouf, de l’administratrice générale du Fongip Thérèse Faye Diouf ainsi que des Dage ElHadji Souleymane Diouf, Bamba Sarr et Mamadou Ngom Niang. Ces derniers ont été présentés comme «les jeunes loups de la victoire de Bby dans le département de Fatick.»



Une tentative de récupération qui, selon les jeunes du camp présidentiel, vise à tromper la vigilance du chef de l’Etat en vue d’obtenir une promotion. «Pourtant, ces personnes ont déjà été promues à de hautes responsabilités par le Président Macky Sall», a déclaré Djidiack Faye, le porte-parole du jour. Considérant que cette façon de faire de certains leaders de Bby ne peut en aucune manière leur garantir de lendemains meilleurs, car le Président Macky Sall qu’ils tentent d’amadouer est le plus informé au monde, au nom de ses camarades, l’adjoint au maire de Patar a invité ses aînés de la coalition qui ont entaché la victoire de Bby dans le Sine à savoir raison garder. Pour les jeunes de la coalition présidentielle, même si la victoire de Bby paraît belle, elle est sans gloire. «Le président de la République mérite plus que 73,43% à Fatick», dit-il d’autant que l’Etat du Sénégal a développé d’importants projets dans tout le département.



Entre autres programmes, les jeunes citent l’électrification rurale, les bourses de sécurité familiale, les pistes de production et les routes goudronnées. «Alors, que personne ne cherche à s’accaparer du mérite des autres»,tranche-til avant d’ajouter : «S’il y a des gens qui doivent se glorifier de la victoire obtenue par la mouvance présidentielle au soir du 31 juillet dernier, ce sont nous, jeunes de la coalition Bby du département, acteurs principaux dans la campagne électorale autour de Cheikh Kanté, les seuls à avoir fait le tour des dix-sept collectivités territoriales du département.» Selon Djidiack Faye, «l’envoyé spécial du chef de l’Etat a, à travers une démarche participative et inclusive, travaillé en parfaite collégialité avec l’ensemble des maires, mandataires et jeunes de la zone. Il n’a pas manqué de casser sa tirelire et de financer les tournées de la jeunesse qui ont abouti à la réconciliation de pas mal de responsables à la base. Il a rassemblé aussi les jeunes qui se regardaient en chiens de faïence à cause de la divergence entre leurs leaders». Par ailleurs, les jeunes du Benno ont appelé les responsables du camp présidentiel à se rapprocher de la base et à massifier les rangs afin de réduire les 22% de voix amassées par l’opposition dans le département.

