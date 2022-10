Jeunesse Apériste : Abdoulaye Diagne, Coordonnateur du Meer,invite à plus d’engagement Abdoulaye Diagne, député et coordonnateur du Meer, conscientise la jeunesse de l’Alliance pour la République (Apr), face aux enjeux et à la nécessité de combattre pour une meilleure destinée de leur formation politique. Le jeune député rappelle les origines de l’APR, créée dans des conditions et moments difficiles, pour lesquels le Président Sall a fait preuve de détermination et d’engagement pour sortir la tête de l’ornière. Autrefois, il bravait dans sa vie politique, des épreuves et autres terribles embûches et connaissait des périodes de vaches maigres. Mais, son refus du défaitisme a fait qu’il est devenu aujourd’hui, une fierté nationale, sous-régionale et internationale. Et il invite les jeunes de son parti, à s’armer de davantage de courage politique et, à faire preuve de loyauté, de plus de détermination et de patience.

La politique exige des sacrifices, un engagement et une détermination indéfectibles. La motivation et la volonté d’atteindre des objectifs préalablement définis, doivent être toujours de rigueur. Abdoulaye Diagne, coordonnateur du Meer exhorte les jeunes de son parti à s’armer de davantage de courage politique et à faire preuve de loyauté de plus de détermination et de patience. La démotivation, relève-t-il, n’a pas sa place dans le militantisme et l’engagement politique. Pour motiver davantage les jeunes apéristes, Abdoulaye Diagne a évoqué avec tact, un passé récent du Président Sall, traqué, bousculé et poussé vers la sortie dans son parti d’autrefois. Mais, il a su faire face pour renverser de manière démocratique, les tendances.



Prenant son courage à deux mains, il a quitté le Pds pour aller à la rencontre des Sénégalais, exposer son projet de société et convaincre. D’ailleurs, il a toujours eu ce comportement de résistant et de combattant durant les moments de vaches maigres. Étudiant, il a été brave et dynamique. Il a été avec cette même détermination en tant que Directeur général de Petrosen, de Ministre de l’Intérieur, Premier Ministre et président de l’Assemblée nationale sous le régime de son prédécesseur, Me Abdoulaye Wade. Cette bravoure et engagement à ne jamais être plaintif devant les obstacles a fait aujourd’hui, de lui, un homme d’Etat exceptionnel, une référence et une fierté nationale, sous-régionale et internationale.



Ainsi, le jeune député a constaté que le Président Macky Sall est en train de transformer le visage du Sénégal. Des acquis énormes et vérifiables sont visibles un peu partout. Le pays qui sert présentement de vitrine aux autres pays africains, rayonne dans tous les domaines et secteurs de la vie et d’activités, malgré les difficultés économiques mondiales. Sa diplomatie monte crescendo, avec une économie en nette progression et des acquis sociaux acceptables. Il a été aussi, constaté une prise en compte sans reproches des préoccupations des populations, menée avec ce nouveau «gouvernement de combat.» Et, il suffit pour s’en rendre compte, de prendre des photos du Sénégal de Senghor, Diouf et Wade, pour constater la différence et l’évolution du pays. « Il y a une très large différence », insiste-t-il.



Défendre avec désintéressement le Président Sall



Abdoulaye Diagne indique que malgré les temps durs, liés à la conjoncture mondiale, le President a réussi à être une fierté nationale, sous régionale et internationale. « Nous devons le défendre avec désintéressement, jusqu’à notre dernier souffle. La politique, ce n’est pas une chose facile. Mais, c’est au bout des efforts désintéressés et avec une loyauté confirmée par la constance et des actes sur le long terme que nous réussirons à cueillir ses fruits », rappelle Abdoulaye Diagne à la jeunesse apériste. Et, il considère que plus de responsabilités entraîne plus de problèmes et plus de charges.



N’empêche, il exhorte ses camarades à plus de retenue, tout en leur recommandant de rester et de travailler à intégrer toutes les instances de décisions. Pour y arriver, retient-il, il faut encore plus de persévérance, se resserrer les coudes et se réarmer de courage politique. Surtout, être auprès des responsables désignés et mandatés qui boostent vers une attitude positive. « Soyons plus que jamais unis. Divisés, nous disparaîtrons. Soyons beaucoup plus solidaires. Que chacun aide son camarade sans hésiter, cultivons l’amour entre nous », a plaidé le coordonnateur du Meer.



Mais, Abdoulaye Diagne ne manque pas de se plaindre de la méchante étiquette attribuée à des camarades apéristes. Des gens du parti, regrette-t-il, sont accusés d’être méchants entre eux (APR Dañio sokhor seen biir ). Non content de cette appréciation négative, le député exhorte à un changement de comportement et d’approches, pour une meilleure image entre frères de parti. « Il est temps que ça cesse. Aimons-nous d’abord et formons un cercle de feu autour des détracteurs de notre leader en interne comme à l’externe. Battons-nous pour le Président Macky Sall, notre référence et notre fierté. Je suis convaincu qu’il est conscient de nos difficultés et il fera tout pour les résoudre. Unis, nous finaliserons ensemble l’émergence du Sénégal avec le Président Macky Sall », promet-il.



Le coordonnateur du Meer préoccupé de la situation de la jeunesse, demande au Président Macky Sall de faire un clin d’œil à toute la jeunesse de son parti. Plus d’écoute pour cette jeunesse pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Il ajoute que c’est un sacerdoce d’accompagner cette fierté qui est née après les années 60. Ce n’est pas un hasard, relève-t-il, que Macky Sall devient le 60e Président de l’Union africaine. Cette coïncide montre qu’il est et reste un espoir pour le Sénégal et le continent africain, exposé à des chocs exogènes de diverses natures.



Donc, pour le député, la jeunesse doit faire encore preuve de flexibilité et d’engagement, pour accompagner le développement économique, la transformation structurelle jusqu’au bout de l’émergence du pays.



