Jeux Africains 2024 – Karaté : Deux nouvelles médailles pour le Sénégal

Et de trois pour le Sénégal dans son armoire à médailles. Mouhamadou Falilou Diop a remporté la deuxième médaille pour le Sénégal dans la catégorie du Kumité, s’illustrant dans la compétition des plus de 85 kilogrammes pour décrocher la médaille de bronze.



Le Karaté sénégalais a également célébré sa première médaille d’argent grâce à Makhtar Diop, combattant dans la catégorie des moins de 84 kilogrammes. Il a perdu en finale contre l’Égyptien Youssef Badawy.



Notons que ces deux karatékas sénégalais, Makhtar Diop et Mohamed Falilou Diop, s’entraînent à Besançon, en France, sous la tutelle du coach expérimenté Fodé Ndao, responsable des sélections nationales.



Avec ces récentes médailles en karaté, le Sénégal continue de se distinguer dans cette nouvelle édition des Jeux Afrcians et espère accroître ses distinctions ce vendredi avec l’entrée en lice d’autres karatékas.