[Jeux Africains « Accra 2023 »] Soudan Du Sud-Sénégal (0-1) en football : Les « Lionceaux » rentrent bien dans leur tournoi

ACCRA (GHANA) – Le Sénégal a démarré, hier jeudi, la compétition de football des Jeux africains par une victoire (1-0) face au Soudan du Sud. Les protégés de Serigne Saliou Dia ont fait la différence en première période grâce à un but intervenu dès la 16e minute marqué par Mamadou Lamine Sadio qui reprenait une passe de Pape Maguèye Gaye. À la réception de la passe de son partenaire, le pensionnaire d'Environnement Foot élimine son vis-à-vis avant de croiser sa frappe qui ne laissait aucune chance au longiligne gardien du Soudan du Sud. Le premier coup d'éclat d'un match dont l'entame a été timide de part et d'autre. Après cette réalisation, les « Lionceaux » ont laissé l’initiative à leurs adversaires qui ont failli égaliser à la 22e minute. Mais Prince Hally Guèye, le portier du Stade de Mbour, sauve le Sénégal de l’égalisation avec une belle détente verticale pour détourner en corner. Les occasions s’enchaînent de part et d’autre mais la maladresse dans le dernier geste empêche l’aggravation du score ou l’égalisation. À la reprise, les « Lionceaux » repartent à l’attaque mais l’efficacité fait toujours défaut ; avec d’abord Maguèye Gaye qui, à la 51e minute, oblige le portier sud-soudanais à se détendre pour détourner en corner ; un coup bien repris de la tête. À la 77e, c’est Lamine Mbengue qui rate le break. À force de se louper, malgré une maitrise de leur sujet, les protégés de Serigne Saliou Dia s’exposent et ont même failli concéder l’égalisation à la 87e minute avec une triple action du Sud Soudan dont une balle qui lobe Prince Hally Guèye avant d’atterrir sur la barre transversale. Avec ce succès, le Sénégal démarre bien son tournoi. Ce dont s’est félicité le sélectionneur pour qui il fallait bien lancer la compétition. « L’essentiel c’était de bien commencer, gagner, quelle que soit la manière. On a commencé par leur mettre la pression, ce qui nous a permis de marquer », a estimé l’ancien sélectionneur des U17. Une sélection dont sept éléments sont de l’expédition d’Accra ; une manière pour le coach de préparer la transition mais aussi les prochaines échéances. En particulier « le Tournoi Ufoa et la prochaine Can U20 » pour lesquels le Sénégal sera très attendu. Pour les partenaires de Serigne Fallou Diouf, il fallait s’imposer pour bien entrer dans le tournoi où ils partagent la poule B avec, outre leur adversaire du jour, l’Ouganda et le Nigeria qui étaient opposés dans l’autre rencontre du jour. À noter que la Tunisie n’a finalement pas fait le déplacement à Accra. Après le match de ce jeudi, les « Lionceaux » rechaussent les crampons le lundi 11 mars prochain, à l’occasion de leur deuxième match de groupe. Ce sera contre les Ougandais. En cas de succès, ils valideront leur qualification pour les demi-finales. Avant même de rencontrer le Nigeria dans ce qui peut s’apparenter comme la grosse affiche du groupe. TENNIS DE TABLE Ibrahima Diaw offre au Sénégal sa première médaille ACCRA (GHANA) – Deux jours avant le début officiel des Jeux, le Sénégal a glané sa première médaille dans ces joutes. Et c’est le bronze qui a été remporté, mercredi, par Ibrahima Diaw, en tennis de table, en individuel. Suffisant pour lui procurer une place sur le podium promis aux quatre demi-finalistes. Le pongiste s’est, en effet, arrêté aux portes de la finale de la compétition après sa défaite (2-4) face à l’Egyptien Mohamdy Mohamed Mohamed Assar. Ce dernier finira d’ailleurs par remporter le tournoi après sa victoire, en finale, face au Nigérian Aruna Quadri Akinade (4-3). Après des victoires aux tours antérieurs, notamment face au Gabonais Bringaud Andy (3-0), le Libyen Habeb Alajaedi, le n°1 sénégalais a battu en quart de finale, le Congolais de Brazzaville, Saheed Idowu, pour s’ouvrir les portes des demi-finales ; une étape qu’il ne franchira donc pas pour se contenter d’une place sur le podium dominé par l’Égyptien qui finira donc par s’emparer de la médaille d’or. Son compatriote, Hamidou Sow, s’est, pour sa part, arrêté en 16ème de finale de la compétition. Il a été sorti par l’Égyptien Mohamed Abdelaziz Ahmed Youssef (0-3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Remise du drapeau à la délégation aujourd’hui La résidence de l’Ambassadeur du Sénégal à Accra accueille, ce vendredi, la remise officielle du drapeau de la nation, à la délégation venue représenter le pays aux 13èmes Jeux africains « Accra 2023 ». Une cérémonie qui sera présidée par le Ministre des Sports, Lat Diop, qui aura, à ses côtés, l’Ambassadeur du Sénégal au Ghana, ainsi que d’autres officiels. L’occasion pour le Ministre et le diplomate de rappeler les raisons de la présence des différentes délégations à ces Jeux où, outre le résultat sur le terrain, l’esprit de fair-play, la solidarité mais également la fraternité seront de mise. D’où la nécessité pour tous les membres du contingent sénégalais, d’avoir un comportement exemplaire et de laisser une bonne impression tout en défendant bien les couleurs du pays. Coup d’envoi officiel, ce soir, dans la capitale ghanéenne La 13ème édition des Jeux africains officiellement lancée, vendredi, à Accra, au Ghana sera, pendant plus de deux semaines, le centre d’attraction des férus de sports. Le Sénégal est représenté par 98 athlètes dans 12 disciplines, avec l’ambition de faire mieux que les 22 médailles remportées en 2019, dont un seul titre. ACCRA (GHANA) – L’Afrique du sport se retrouve, à partir de ce vendredi, à Accra, la capitale du Ghana, à l’occasion des 13èmes Jeux africains. Une manifestation dont le coup d’envoi sera officiellement donné au Accra Sports Stadium. Avec la cérémonie d’ouverture qui sera l’occasion pour les différentes délégations de parader en marge du spectacle prévu à cet effet. Les quelques 3000 athlètes vont se mesurer dans 32 disciplines dont 6 présentes au programme pour des démonstrations. Les athlètes engagées dans huit autres ont la possibilité de décrocher une place pour les Jeux olympiques « Paris 2024 ». À noter que c’est la deuxième fois dans l’histoire que les Jeux seront décentralisés puisque trois villes du pays hôte accueilleront l’événement. En plus donc de la capitale Accra, les villes de Kumasi et de Cape Coast ont été choisies pour abriter des compétitions, en particulier le football pour la dernière ville qui accueille d’ailleurs la poule du Sénégal chez les dames. Avec cette manifestation, le Ghana, et particulièrement Accra, accueille un événement majeur depuis la Coupe d’Afrique des Nations de 2008. Spectacle et ballet des délégations au menu Même si les Jeux sont lancés depuis quelques jours avec certaines disciplines qui ont déjà commencé leurs compétitions avec les premières médailles déjà distribuées, c’est cet après-midi que sera organisée la cérémonie officielle marquant le début effectif. Ce sera à l’occasion d’une grande manifestation qui aura lieu au Accra Sports Stadium de la capitale ghanéenne où vont converger les délégations des 55 pays venus prendre part à ce rendez-vous quadriennal du sport africain. Ce sont en tout quelque 5000 athlètes qui se sont donnés rendez-vous à Accra pour détrôner l’Égypte qui, en 2019, à Rabat (Maroc), avait remporté le plus de médailles (92 en or, 98 en argent et 73 en bronze) devant le Nigeria et l’Algérie qui complétaient le podium. Ousseynou POUYE (Envoyé spécial)



