Jeux Africains de Football: Youssoupha Dabo dévoile la liste des joueurs retenus

Dimanche 11 Août 2019

La sélection nationale de football des moins de 20 ans va représenter le Sénégal aux prochains Jeux Africains, prévus du 19 au 31 Août 2019 au Maroc.



Ainsi, l’entraîneur de l’équipe des moins de 20 ans, Youssoupha Dabo a convoqué un groupe de 18 joueurs qui vont probablement défendre les couleurs du Sénégal. La nouvelle équipe est différente de celle qu’il avait conduite au dernier mondial. Puisqu’il a été constaté l’entrée de nouveaux jeunes joueurs dans l’effectif.



Youssoupha Dabo a fait appel à 7 cadets des U17 pour les intégrer dans sa catégorie. Certainement que le sélectionneur s’est inscrit dans une logique d’assurer la relève et la progression des joueurs de Malick Daf. Les nommés Cheikh Oumar, Birame Diaw, Ahmed Saloum Faye, Bakary Sané, Ibrahima Dione, Pape Matar Sarr et Samba Diallo ont intégré l’équipe des moins de 20 ans devant représenter le Sénégal au Maroc.













