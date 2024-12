Jeux Olympiques-Expropriation de maisons à la Médina : Des pères et mères de famille noirs de colère Des propriétaires de titres fonciers à la Médina qui sont menacés d'expropriation pour les besoins des jeux olympiques de 2026 sonnent la mobilisation. Très en colère, ils tiennent une conférence de presse ce vendredi. Dans la note sur leur situation, Elhadji Cheikh Tidiane Ndiaye et ses voisins soulignent « nous, propriétaires des titres fonciers de la Rue 1 à Medina, attirons votre attention sur une situation critique affectant nos vies et biens ». S Tribune

En conférence de presse ce vendredi 13 Décembre 2024, ils dénoncent « le silence des autorités face aux expropriations de leurs maisons situées aux alentours du stade Iba Mar Diop en vue des préparatifs des Jeux Olympiques 2026 ».



Ces pères de familles déclarent : « Nous exprimons notre vive inquiétude quant aux tentatives d'expropriation prévues pour le mois de Décembre sans consultation préalable des propriétaires légitimes ». Ils ajoutent. « Nous dénonçons les actions d'Ageroute, impliquée dans ces démarches, qui ont favorisé des locataires expropriés au détriment des ayants droit ».



Ils appellent à un dialogue constructif avec les autorités compétentes et réclament une compensation équitable et le respect de leurs droits en tant que propriétaires. Sur cette affaire, Elhadji Cheikh Ndiaye révèle que le collectif des impactés est composé de 13 pères de familles qui sont propriétaires depuis près d'un siècle… .



« Nous ne pouvons pas comprendre que l'autorité indemnisé les locataires pour une somme de 2 milliards et attend le mois de mai dernier pour nous inviter à des discussions devant le gouverneur qui a reconnu la justesse de notre cause et a donné des instructions sans suite. Le préfet et l'Ageroute ayant reconnu leur erreur dans le traitement du dossier veulent nous imputer la responsabilité. Ce que nous ne sommes pas prêts d'accepter », a fait savoir Elhadji Cheikh Ndiaye qui révèle que l'autorité a fait une proposition de 100 mille frs le mètre carré rejetée par les propriétaires qui ont fait évaluer via des experts le mètre carré entre 700 mille et 1 million FCFA.

