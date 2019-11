Jeux Olympiques de Dakar 2022: Le CIO promet 54 milliards F Cfa au comité d'organisation

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Novembre 2019 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|

Le comité international olympique (CIO) remettra 54 milliards de francs CFA au comité d’organisation des Jeux olympiques 2022 au Sénégal. C’est ce qu’a annoncé mardi après-midi son président Thomas Bach, lors d’une visite à Dakar.

"Le CIO mettra à la disposition du comité d’organisation de ces jeux une enveloppe qui s’évalue en valeur à 90 millions de dollars (environ 54 milliards de francs CFA) " , a déclaré M. Bach au cours d’un entretien avec la presse sportive, au siège du comité olympique sénégalais. "Le CIO a récemment décidé qu’on va augmenter notre contribution jusqu’à 50 %, notamment en prenant en charge les frais liés au déplacement des athlètes ainsi que les frais liés à leur séjour", relativement à la restauration et à l’hébergement, a détaillé le président du CIO, en visite à Dakar dans le cadre d’une tournée africaine qui le mènera aussi au Cap-Vert.



M. Bach dont les propos sont rapportés par l’APS s’est dit confiant de voir le Sénégal tenir dans les délais les engagements liés à la tenue de cette compétition majeure, la première du genre sur le continent africain. Il a mis en avant l’implication du comité international olympique aux côtés du Sénégal, pays organisateur, dans le cadre de ce qu’il appelle la "co-construction".



La co-construction est selon lui "un esprit d’équipe qui s’exprimepar un partenariat dans la préparation et l’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse".

"Cela a des conséquences très tangibles. Nous avons par exemple déployé des équipes d’experts au Sénégal à nos frais, ce qui a permis au comité olympique du Sénégal de faire des économies en argent et en temps", a-t-il expliqué.



Au total, 206 délégations sportives sont attendues au Sénégal pour les JOJ 2022, qui se tiendront sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos