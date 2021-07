Jeux Olympiques de Tokyo: Chiara Costa, éliminée Une journée après sa prestation qui lui avait permis de se qualifier au 2e tour des qualificatifs du tir skeet, la Sénégalaise Chiara Costa a été éliminée des Jeux Olympiques de Tokyo. Elle finit à la 25e place.

C’est une mauvaise nouvelle pour la délégation sénégalaise à Tokyo. Chiara Costa, âgée de 46 ans, n’a pu tirer son épingle du jeu lors des derniers tours qualificatifs du tir skeet.



Après avoir raté sa cible à plusieurs reprises, Chiara Costa n’a pu faire mieux que de cumuler 108 points. Elle termine ainsi à la 25e et dernière place du classement.



Elle devient ainsi le 4 athlète sénégalais éliminé des Jeux Olympiques Tokyo 2020 après Binta Diongue (Escrime), Ibrahima Diaw (tennis de table), Jean Bourhis (Canoe slalom). Six autres athlètes seront en lice en natation, athlétisme, lutte simple et judo.





