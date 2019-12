Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2022: Diagna Ndiaye enrôle le lutteur Modou Lo

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 11:43

Le roi des Arènes Modou Lo a été reçu ce samedi par le Président du Cnoss Mamadou Diagna Ndiaye. «Le lutteur explique sa visite par le fait qu’il a vu tous les efforts consentis par le président du Cnoss qui fait pratiquement le tour du monde pour vendre la destination Sénégal, pays qui abritera les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar en 2022», indique un communiqué de presse repris par «L’As ».

Modou Lo a promis au président du Cnoss d’apporter son soutien mais aussi de jouer pleinement sa partition dans cette compétition. Il dit être en phase avec cette initiative et promet de ne ménager aucun effort pour que l’évènement de 2022 au Sénégal soit un succès total et une réussite entière. Aussi, Diagna Ndiaye a remercié le roi des arènes pour l’intérêt porté sur le projet qui est un évènement national, « mais aussi une fierté pour lui de voir que des acteurs sportifs sénégalais s’engagent à ses côtés pour la réussite des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022».

