Jeux africains d'Accra (Ghana) : Le ministre des sports, Lat Diop conduit la délégation sénégalaise

Le patron du Sport Sénégalais qui conduit la délégation sénégalaise, représente le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall, á la cérémonie d'ouverture officielle de cette 13éme édition prévue ce vendredi dans la capitale ghanéenne.



L'équipe Sénégalaise forte de 130 personnes est composée d'athlètes, d'encadreurs techniques de médicaux et d'officiels. Le Sénégal s'est engagé à ces joutes quatriennales dans 12 disciplines sportives, notamment l'athlétisme, le football U 20 garçons et filles, le beach-volley hommes et dames, la natation, le badminton, le taekwondo, le karaté, le judo, la lutte olympique, le triathlon, le tennis de table et la boxe.