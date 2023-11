Jeux olympiques de la Jeunesse 2026 : La réhabilitation du stade Iba Mar Diop, bien lancée

Le Directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux et des représentants de la ministre française des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castera, ont fait part de leur satisfaction après avoir assisté, lundi, à Dakar, à une présentation du projet de réhabilitation du stade Iba Mar Diop et de la piscine olympique de Dakar.



Selon l’APS, la rénovation de ces deux infrastructures sportives sera financée avec 60 millions d’euros (39,3 milliards de francs Cfa) de l’AFD, en prélude aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) prévus à Dakar en 2026. Ont assisté à la présentation du projet de réhabilitation des ouvrages le coordonnateur du comité d’organisation des JOJ, Ibrahima Wade, le coordonnateur du projet de reconstruction des infrastructures sportives à l’Agence des travaux et de gestion des routes (Ageroute), Babacar Senghor. ‘’ Il s’agit de reconfigurer complètement ce complexe en procédant à la démolition de la tribune principale et du terrain ’’, a expliqué M. Senghor, en parlant du stade Iba Mar Diop.



‘’ On va passer d’une capacité de 5.000 à 8.000 places. Deux terrains de rugby seront aménagés. Il y aura d’autres aménagements, qui vont faire l’objet d’une réhabilitation. Les gymnases de l’INSEPS (Institut national supérieur de l’éducation populaire et du sport) vont être démolis et reconstruits ’’, a expliqué Senghor.



La Maison du cuir, dédiée aux artisans de la Médina occupant les alentours du stade Iba Mar Diop, sera aménagée avec le financement de l’AFD, selon les responsables du comité d’organisation des JOJ. Selon un document de presse du comité d’organisation des JOJ, le stade Iba Mar Diop est l’une des trois infrastructures à rénover avec le soutien de la France, grâce à un prêt obtenu par l’État du Sénégal auprès de l’Agence française de développement. La piscine olympique de Dakar et le terrain d’équitation de la caserne Samba Diéry Diallo, seront également réhabilités en prélude aux JOJ.



Des infrastructures sportives seront construites à Dakar pour les préparatifs de cet événement olympique, selon le comité d’organisation. Mais nous, au « Témoin », on proteste : Pourquoi donc n’a-t-on pas confié les travaux de réhabilitation du stade Iba Mar Diop à notre Mbaye Faye national ? C’est un entrepreneur dont l’expertise est reconnue pourtant !











Le Témoin