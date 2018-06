Joachim Löw (Allemagne) : «Nous avons perdu plus qu'un match...» Au micro des médias, le sélectionneur allemand Joachim Löw a témoigné de la «gigantesque déception» dans le vestiaire.

Joachim Löw (sélectionneur de l'Allemagne, battue par la Corée du Sud et éliminée de la Coupe du monde, sur la chaîne allemande ZDF) : «Dans le vestiaire, c'est une gigantesque déception, un silence de mort. Félicitations à nos adversaires, les Suédois et les Mexicains.



Sur le plan du combat, on ne peut pas faire de reproches à la Mannschaft aujourd'hui (mercredi), mais nous n'avons pas réussi à marquer un but. C'était comme ça durant tout ce tournoi, il a manqué de la légèreté à l'équipe. Nous sommes logiquement éliminés. Nous avons eu beaucoup d'occasions de but, mais nous n'avons pas pu forcer le but.



L'équipe a perdu plus qu'un match, beaucoup de ce que nous avions construit depuis des années. Depuis 2006, nous étions toujours dans le dernier carré ou en finale. Je suis le premier à m'interroger sur les choses qui n'ont pas fonctionné.



Bien sûr, c'est de ma responsabilité. Il faut que je dorme dessus, car après ce match, je suis extrêmement frustré. (Sur son avenir) Il est trop tôt pour moi pour répondre, il faut quelques heures pour y voir clair, la déception est très profonde en moi... On va devoir mener des discussions demain, on verra comment ça continue.»











