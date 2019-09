Joal : 1 militaire Bissau Guinéen et 5 pêcheurs sénégalais portés disparus

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 21:55

Arraisonnement de 11 pirogues par la marine Bissau Guinéenne les 14 et 15 septembre 2019. Une pirogue a pris la fuite et une autre ayant à son bord un militaire Bissau Guinéen et 5 pêcheurs sénégalais, portaient disparue après un coup de vent.

Les 9 autres sont acheminées vers le port de Bissau. Le motif de leur arraisonnement selon les propriétaires est du à un défaut de licence pour les unes et usage de filets pour les autres.

