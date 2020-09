Joal / Condoléances: Le ministre Alioune Ndoye chez Sangoné Mbaye M. Alioune NDOYE, Ministre des pêches et de l’Economie maritime, à la tête d’une forte délégation, a effectué ce vendredi 11 septembre 2020, une visite à joal pour présenter, au nom du Chef de l’Etat et de l’ensemble du Gouvernement, ses condoléances à la famille de feu Sangone Mbaye et à toute la communauté des acteurs de la pêche.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 07:01 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre a, à cette occasion, magnifié l’œuvre de ce grand notable, acteur éminent du secteur qui, de son vivant, a toujours su se mettre au service de ses concitoyens et de son État.



Des prières ont été ainsi formulées pour le repos de son âme et la Miséricorde divine. Par la suite, Monsieur le Ministre a rendu une visite de courtoisie à El Hadj Lamine Daga Ndiaye, ancien président du réseau des quais de pêche, ancien conseiller économique social et environnemental, alité depuis un moment.



