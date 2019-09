Joal : La ministre des mines et de la Géologie présente ses condoléances aux familles des victimes

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Septembre 2019 à 19:11

Native de Joal la ministre des mines et de géologie Aissatou Sophie Gladima a son tour présentée ses condoléances aux familles des 4 pécheurs disparus.

A cet effet elle a remis une enveloppe de 800 milles aux familles des victimes.

Choquée par ses événements douloureux elle invite les pêcheurs à respecter les alertes météo

