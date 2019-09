Joal : les quatre pêcheurs disparus en mer toujours introuvables

Les quatre pêcheurs de Joal disparus en mer depuis lundi dernier sont toujours introuvables, a appris le chef du service départemental des surveillances de la pêche de Mbour. « Nous sommes en train de poursuivre les recherches, dit Marc Emilien Coly sur Iradio. Les autorités au plus haut sommet de l’Etat ont déployé tous les moyens de surveillances et de recherches. Il s’agit des moyens aériens, navals et terrestres. Nous espérons les retrouver au plus vite, saint s et saufs ».

Selon les informations, la pirogue à bord de laquelle étaient ces pêcheurs, a été retrouvée renversée au large de Palmarin et de Joal, sans le moteur ni les accessoires.



