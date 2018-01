John collison, 27 ans, est le plus jeune milliardaire autodidacte du monde

Maintenant, Collison, âgé de 27 ans, peut se glorifier d’être le plus jeune milliardaire du monde, avec une valeur nette de 1,1 milliard de dollars. Lancée en 2011, Stripe a recueilli plus de 450 millions de dollars de financement et, est actuellement évaluée à 9,2 milliards de dollars. Partis de rien, Patrick et John les deux frères, autodidactes, ont appris à coder dans la maison de leurs parents près de Limerick, à l’ouest du pays, le nez dans les livres de programmation. L’entreprise a été conçue pour transformer les paiements en ligne d’énormes entreprises comme Lyft et Facebook. L’entreprise gère le logiciel de plus de 100 000 entreprises.



Après avoir quitté respectivement les prestigieuses universités de Harvard et MIT, John et Patrick, qui avaient déjà mis au point un système de vente aux enchères et de gestion du marché pour les vendeurs sur Ebay, se sont établis dans la Silicon Valley, à San Francisco, et ont commencé à travailler sur Stripe.



Bien qu’ils soient immensément riches, ils n’ont pas oublié leurs humbles racines dans la petite ville d’Irlande.







John Collison, originaire d’Irlande, est allé aux Etats-Unis pour étudier à Harvard, jusqu’à ce qu’il abandonne pour se concentrer sur Stripe dans la Silicon Valley.



Malgré cet énorme succès, une interview récente de la BBC rapporte que John et Patrick ont les pieds sur terre.

Interrogé sur la découverte de vastes richesses à un si jeune âge, John a déclaré: « Les gens demandent maintenant beaucoup et j’ai l’impression qu’ils veulent toujours une réponse vraiment intéressante, et je n’ai rien pour eux. »



« Les gens se demandent +comment votre vie a-t-elle changé?+, et ils veulent que je m’occupe d’un nouveau passe-temps élaboré, comme la collecte d’œufs de Fabergé ou la course de yachts. »



La richesse n’est pas nouvelle pour les deux frères. Ils ont tous deux eu leur premier million avant même d’aller à l’université, grâce à une autre startup qui a permis aux entreprises de tirer le meilleur parti d’eBay.



Aujourd’hui John, 27 ans, est devenu le plus jeune milliardaire autodidacte au monde, en prenant la place de celui qui l’occupait jusqu’à présent, le co-fondateur du réseau social Snapchat, Evan Spiegel, 27 ans.