Johnny Hallyday: Ce surnom que le chanteur détestait

Au cours de sa longue et prolifique et carrière, Johnny Hallyday a été affublé de bon nombre de surnoms. L’idole des jeunes, le Patron, le Boss ou encore le Taulier… Les qualificatifs flatteurs à l’égard du rocker décédé le 5 décembre 2017 ne manquent pas, et le principal intéressé était loin de tous les apprécier. C’est ce que vient de révéler le photographe Jean-Marie Périer, qui a récemment publié un ouvrage de 400 photos du chanteur prises entre 1960 et 1970.



Selon lui, Johnny Hallyday n’appréciait pas d'être appelé le Taulier, tout simplement parce que ce sobriquet ne correspondait en rien à sa personnalité. « Je ne sais pas qui a eu l'idée de l'appeler le Taulier, mais forcément, il le connaissait mal, car Jojo était le contraire de ça. D'ailleurs, il n'aimait pas beaucoup qu'on l'appelle Jojo non plus, mais comme je l'ai fait depuis 1962, je pense qu'il me pardonnera », a expliqué le photographe lors d’un entretien pour "La dépêche du midi". D’après Jean-Marie Périer, l’interprète d’Allumer le feu n'aimait pas imposer ses décisions à son entourage.



Johnny « ne donnait pas d’ordres »



« Il pouvait changer d’avis trois fois par semaine selon les personnes rencontrées, pour la simple raison qu’il voulait surtout qu’on lui foute la paix et qu’on le laisse s’adonner à sa seule vraie passion : la scène , a poursuivi le photographe. Nous en mettre plein la tronche quand il jouait avec ses potes musiciens était son plus grand plaisir. Il ne donnait pas d’ordres et ceux qui disent : “Personne ne pouvait dire à Johnny ce qu’il devait faire” prouvent qu’ils n’étaient pas des proches de longue date. Il laissait dire tout le monde et ensuite il suivait l’instinct. »



Johnny Hallyday semblait donc préférer sa tranquillité au rôle de chef de clan qui lui a été attribué, et qui lui a collé à la peau jusqu’à la fin de sa vie.