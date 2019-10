Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Johnny Hallyday: L'exhumation de son corps suspendue, un accord est nécessaire Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2019 à 11:16 | | 0 commentaire(s)| Encore un coup dur pour Laeticia Hallyday. Selon "Le Figaro", l'exhumation du corps du regretté chanteur Johnny Hallyday, qui repose sur l'île de Saint-Barthélemy, a été suspendue provisoirement. Une décision prise par un élu local après les demandes répétées de Laura Smet.

La guerre des clans continue de plus belle... Alors que Laeticia Hallyday avait annoncé que le cercueil de son défunt mari Johnny Hallyday serait exhumé au cimetière marin de Lorient de Saint-Barthélemy pour être transporté dans un caveau familial en cours de construction dans le même lieu, la fille de l'artiste, Laura Smet, avait poussé un coup de gueule. Elle a été entendue par Bruno Magras, président du conseil territorial de l'île de Saint-Barthélemy.



Comme l'affirme le journal Le Figaro ce jeudi 3 octobre 2019, Bruno Magras a cédé aux réactions outrées de certains habitants de son île, ainsi qu'aux "courriers incisifs de Maître Emmanuel Ravanas, avocat de Laura Smet lui rappelant les textes applicables" et a donc décidé de surseoir à l'exhumation du corps de Johnny Hallyday, mort en décembre 2017.



Il souhaite que l'actrice, son demi-frère David Hallyday et leur ancienne belle-mère Laeticia Hallyday trouvent un accord avant d'autoriser ce déplacement. "Laura n'est pas opposée à tout projet de sépulture, mais à condition d'être préalablement consultée", a précisé son avocat.



Les discussions entre les membres du désormais très éclaté clan Hallyday s'annoncent houleuses puisqu'ils ne se parlent plus que via les tribunaux ou, parfois, les réseaux sociaux ! Laura Smet et David Hallyday disent avoir appris par la presse l'exhumation de leur père à l'été 2019, alors que Laeticia Hallyday assure les avoir informés en 2017 à deux reprises, à Paris et à Saint-Barthélemy, du temps où ils étaient encore unis main dans la main devant la tombe du chanteur... C'est l'interprète de Mon pays c'est l'amour qui aurait souhaité un caveau familial.



Sur le front judiciaire, Laeticia – de retour à Los Angeles après une brève escapade en France – et les aînés de son mari sont toujours en "guerre" concernant le décrié testament américain de Johnny.



Le tribunal de grande instance de Nanterre a estimé que la justice française était compétente pour arbitrer ce contentieux familial. Une décision que conteste Laeticia Hallyday puisqu'elle a fait appel.







