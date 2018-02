Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Johnny Hallyday: Ses enfants Laura et David contestent le testament Rédigé par leral.net le Mardi 13 Février 2018 à 13:00 | | 0 commentaire(s)| Un mois après son décès, Johnny Hallyday va-t-il se retrouver au cœur d'une bataille judiciaire ? En cause, son testament qui est contesté par deux de ses enfants : Laura Smet et David Hallyday en sont en effet totalement exclus et comptent bien « mener toutes les actions » pour faire valoir leurs droits.

Johnny Hallyday lègue tous ses biens et ses droits d'artistes uniquement à sa femme Laeticia. Est-ce légal ? Oui, en vertu du droit californien. La Californie, où résidait - une partie de l'année - l'artiste avec sa femme et ses deux filles adoptives. En revanche, en droit français, c'est beaucoup moins sûr. Une action en justice devrait donc être lancée.



Aux côtés de Laura Smet, se tiendra son demi-frère, David Hallyday, lui aussi oublié par ce testament.



Enjeu financier



Car même s'il arrivait un malheur à Laeticia Hallyday, les deux enfants ne percevraient rien, l'intégralité du legs étant alors adressée à Jade et Joy, les deux filles adoptives de Johnny.



Au-delà de la charge affective, l'enjeu financier est plus que conséquent puisque les héritiers de Johnny récupéreront les droits de son œuvre.









