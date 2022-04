«Jokko Tiinal Macky» avec la jeunesse de Sédhiou : Bougane Guèye brûle les promesses de Macky

Dans le sud du pays, l’impraticabilité des routes dans le sud a été abordée dans la rencontre. Lors d'un échange fort sur la situation qui prévaut actuellement à Sédhiou, le président Bougane Guèye Dany a souligné le mauvais état des routes dégradées. Une situation qu'il juge chaotique et désastreuse et qui bloque la mobilité rurale entre les différentes localités.



À cet effet, attaché à la vision et aux ambitions du mouvement Gueum Sa Bopp, le président Bougane tient à étaler les potentialités et opportunités économiques que dispose la Casamance qui pourrait fournir l'essentiel de nos demandes en termes de consommation alimentaire. Car cette partie verte du pays peut assurer une grande partie de l'autosuffisance alimentaire si les pouvoirs publics mettaient les moyens nécessaires pour le développement économique et l'émergence des populations appauvries par de mauvaises politiques.



Sur le volet infrastructures et investissements, conscient que le développement économique émane des jeunes, le leader de Gueum Sa Bopp révèle l'apport significatif et le rôle de cette jeunesse oubliée par quasiment tous les régimes de 1960 à 2022. Malgré les performances, les capacités professionnelles des jeunes, leur insertion demeure toujours une problématique sans solution. Une situation qui décline un aveu d'échecs flagrant.



Par ailleurs, malgré la forte démographie des régions du sud, les populations peinent toujours à disposer des infrastructures sanitaires modernes avec des équipements de dernière génération. Beaucoup font des kilomètres pour se faire consulter, se faire soigner dans des conditions difficiles liées à l'impraticabilité des routes. Ce qui provoque plusieurs risques (vie) et pertes économiques



Pour un endettement de plus 3000 milliards Cfa de l'État pour financer les travaux du Brt, Ter, stade etc., le contribuable sénégalais est tenu de payer toutes ces dettes durant plusieurs années après plusieurs générations. Alors que les priorités sont ailleurs : santé, éducation, sécurité, cherté de la vie... Un manque réel de sens des priorités pour un régime qui jubile sans ne rien réussir en réalité.



Le leader de la grande coalition Gueum Sa Bopp, n'a pas été doux avec ces politiciens professionnels qui pillent les ressources du peuple, qui détournent des millions, des milliards et qui s'enrichissent illicitement sur le dos des Sénégalais qu'ils ont appauvris. Un fait qu'il dénonce avec ardeur et qui, d'après lui, ne serait réalisable que de par la complicité de fonctionnaires véreux

Tribune