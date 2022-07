Jokko ak Macky/Edition spéciale : ce jeudi 21 juillet, 300 étudiants des universités au Palais de la République

Ce jeudi 21 juillet 2022, une édition spéciale de Jokko ak Macky aura lieu au Palais de la République. Le Chef de l'Etat, Macky Sall, recevra trois (300) étudiants des universités publiques et privées du territoire national comme ceux de la diaspora.



Ceux qui souhaitent discuter, échanger de façon libre et sans filtre avec le Chef de l’État, n'ont qu'à remplir le formulaire d’invitation et de prise de parole.



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJiG962jevZScRsMpwOVU9x6X4iMKWQ2OZ3B7N7bG-1k6kkg/viewform