Jonathan Morrisson s’en prend à un internaute pour ses propos grossiers sur Maria Mobil

Le mercredi 27 novembre 2019, Jonathan Morrisson a publié une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il dansait sur le titre ”Assinie” du jeune rappeur ivoirien, Didi B, membre du groupe Kiff No Beat. C’est alors qu’il reçoit un commentaire d’un internaute, disant ”Tu t’ennuies beaucoup hein pendant que ta femme se fait n… dans les avions”.



N’ayant pas apprécié le commentaire, le jeune footballeur a répliqué « Toi, ton front on dirait ballon de Rugby là, je paris que ton père s’ennuyait quand ta mère se faisait n… dans les vestiaires d’un stade de Rugby”.



A la vue de cette réponse, plusieurs internautes lui ont demandé d’avoir la maîtrise de soi. ”Jonathan Morrisson, ça ne sert à rien de répondre à ces personnes. Concentre-toi sur ta relation avec Maria Mobil et soutiens toujours ta copine quelles que soient les situations qui se présenteront. C’est ainsi que votre couple sera toujours soudé”, a conseillé un fan du couple.



Maria Mobil, est souvent critiquée sur la toile pour ses différentes photos et vidéos publiées sur la toile. Elle est souvent perçue comme une ”prostituée” par de nombreux internautes.