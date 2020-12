Jongué avec Leral Tv: Quand Fatou Laobé étale ses "fêm" ou trucs et astuces de femme...

Célèbre chanteuse aux facettes multicolore, Fatou Laobé qui avec marqué le paysage musical sénégalais n'est plus à présenter. Invitée de l'émission Jongué de Leral, cette célébrité qui a ébloui plus d'un avec ses chansons, non seulement en continu et message aux jeunes, mais aussi aux rythmes intenables, étale ici des "fêm" ou trucs et astuces de femmes pleins de leçons,