Jour 11 de campagne de la Grande Coalition Wallu Sénégal : Les étapes de Goudomp, de Ziguinchor et de Bounkiling Dans le cadre de la onzième journée de sa tournée nationale, la délégation de la Grande Coalition Wallu Sénégal a poursuivi sa tournée dans la zone Sud. Voici en synthèse et images les étapes de Goudomp, de Ziguinchor et de Bounkiling.

Etape Goudomp



En début de journée, Mamadou Lamine Thiam et sa délégation se sont rendus directement à Goudomp (sous pavillon Yewwi Askan Wi) pour présenter des condoléances à la famille de feu Amadou Tidiane Ba, ex coordonnateur départemental du PDS à Goudomp et un fervent compagnon du Président Abdoulaye Wade.



Après que la famille et les voisins les ont accueillis, Mamadou Lamine Thiam a pris la parole pour saluer la famille et la mémoire du défunt au nom du Président Abdoulaye Wade et du Candidat Karim Meissa Wade. Il a aussi rendu un vibrant hommage à l'homme et a prié pour le repos de son âme en paix. Il a assuré qu'une délégation nationale spéciale sera dépêchée dans les prochaines semaines pour présenter les condoléances du Parti.



À Mamadou Lamine Diallo, le coordonnateur de Wallu Sénégal de faire une déclaration pour saluer la famille et rappeler ses liens parentaux avec le défunt; ils sont tous les deux des petits-fils de Adama Diallo. Mamadou Lamine Diallo a par la même occasion fait des témoignages sur le défunt et a formulé des prières à son endroit.



C'est ainsi que le fils aîné et la femme du défunt ont tour à tour pris la parole pour magnifier le passage de la délégation chez eux et manifester leur satisfaction.



La délégation a par la suite continué vers Ziguinchor qui est sous bannière Yewwi Askan Wi.







Etape Ziguinchor

Pour les circonstances du décès de Idrissa Goudiaby, le taximan décédé lors des manifestations de juillet, Mamadou Lamine Thiam et sa délégation sont allés chez le défunt pour présenter les condoléances de la coalition, celles du Président Abdoulaye Wade et du Candidat Karim Wade.



Prenant la Parole, Mamadou Lamine Diallo a présenté la délégation et a salué la mémoire du défunt. Il a exprimé ses regrets pour le décès du jeune, poursuivant que la douleur est partagée. Une occasion pour lui d'exiger que justice soit faite sur cette affaire et de dénoncer la restriction des libertés fondamentales et l'impunité. Il a terminé par formuler des prières pour le repos de son âme en paix.



Puis, les parents ont magnifié la visite et se sont exprimés sur comment leur fils est décédé et la douleur qu'ils ont éprouvée.



Après la présentation des condoléances, Mamadou Lamine Thiam et sa délégation ont pris le chemin du département de Bignona.



Etape Bignona

À Bignona, un accueil chaleureux leur a été réservé par Ndeye Astou Camara ( investie sur la liste nationale de Wallu Sénégal), les responsables des deux coalitions et la population.



Ndeye Astou Camara a ainsi présenté les mots de bienvenue à la délégation au nom de Tito Tamba et compagnie. Elle a ensuite rassuré qu'ils sont confiants à Bignona, vu le travail abattu.



Puis Mamadou Lamine Thiam a salué la mobilisation et l'engagement des militants et sympathisants du PDS. Il a aussi souligné l'ancrage du parti à Bignona, malgré quelques couacs qui restent à régler.



Enfin, pour clore les allocutions, Pape sarr de LD debout a fait une déclaration pour s'exprimer sur les accords de l'inter-coalition. Il a alors invité les responsables, militants et sympathisants à veiller au respect des consignes de vote. Pour lui, l'espoir est permis avec l'inter-coalition wallu-yewwi pour restaurer l'état de droit et la démocratie pris en otage par Macky Sall qui n'a pour volonté que de réduire l'opposition à sa plus simple expression.



Il appelle alors les populations à se mobiliser afin de donner la majorité parlementaire à Wallu-yewwi pour abroger les lois qui s'opposent à l'indépendance de la justice et à la séparation des pouvoirs. Il s'agira aussi de voter des lois justes, des lois de finances sensibles aux préoccupations des sénégalais.



Il poursuit que contrôler l'assemblée nationale, c'est d'imposer la cohabitation à Macky sall, le soustraire de la gouvernance, mais également de voter principalement des lois qui prendront en charge les problèmes de l'agriculture, de l'éducation, de la santé et capables d'impulser une nouvelle approche économique du Sénégal à travers l'industrialisation.



Le 24 Juillet 2022

