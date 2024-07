Jour de la validation du Schéma d’Aménagement Transfrontalier : Jeudi, une riche journée pour le ministre Moussa Bal Fofana Hier jeudi a été une journée de discussions fructueuses et d’échanges constructifs qui ont permis d’aboutir à une validation politique du SATI-BFS. Dans un post sur sa page Facebook, Moussa Bal Fofana, le Ministre de l'Urbanisme des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires en a livré une synthèse que voici :

Le Jeudi 4 Juillet 2024, j'ai eu l'honneur de présider, en compagnie de mes homologues ministres et représentants de ministres, la réunion de validation politique du Schéma d’Aménagement Transfrontalier Intégré du Bassin du Fleuve Sénégal (SATI-BFS).



Cette rencontre a réuni des représentants des ministères en charge de la gestion des frontières, des membres de la Commission de l’UEMOA, des diplomates, des autorités locales, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Notre objectif commun était de finaliser et valider un plan stratégique visant à promouvoir un développement harmonieux et durable des territoires frontaliers du bassin du Fleuve Sénégal.



J'ai souligné l’importance de cette initiative dans le cadre de notre politique d’aménagement du territoire sous-régional, rappelant les enjeux de paix, de sécurité, de gestion des ressources naturelles, et de développement économique. J'ai également évoqué la cohérence du SATI-BFS avec le Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT) du Sénégal et le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) 2021-2040 de l’UEMOA.



Les discussions fructueuses et les échanges constructifs ont permis d’aboutir à une validation politique du SATI-BFS et de son plan d’actions, ouvrant ainsi la voie à une mise en œuvre concertée et efficace. J'ai exprimé ma gratitude envers la commission de l’UEMOA, la Coopération Suisse, le réseau des Maires du Bassin du Fleuve Sénégal, ainsi que l’ensemble des experts pour leur soutien et leurs contributions.



La journée s’est clôturée par mon discours, où j'ai réaffirmé l’engagement de toutes les parties prenantes à travailler ensemble pour un avenir prospère et durable pour nos villes et territoires frontaliers.













