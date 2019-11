Journalistes de "L’As" à la DIC: Amadou Bâ, Dirpub dément et accuse…

Le patron de CCBM, Serigne Mboup semble être un « As » de la contrevérité et un véritable manipulateur. Depuis que "L’As" a publié l’information, concernant la plainte de sa sœur contre sa personne, il a du mal à contrôler ses émotions. Serigne Mboup, découvre-t-on, aurait cherché à faire publier une fausse information dans certains sites.



Ainsi, il y a de cela quelques minutes, l’information publiée, soutenait qu’Amadou Bâ et Hawa Bousso, respectivement Directeur de Publication et Rédactrice en Chef du Journal « L’As », sont dans les locaux de la DIC pour être entendus, suite à une plainte de l’homme d’affaires, Serigne Mboup.



D’après l’information donnée, les journalistes de "L’As" s'en seraient pris violemment, dans une note de la rédaction, au patron de CCBM.



Cette information est totalement fausse. Puisque le Directeur de Publication de "L’As" et sa Rédactrice en chef, loin d’être ébranlés, sont en train s’affairer au bouclage de leur journal. Joint par Leral, Amadou Bâ dit être au bureau et précise n’avoir jamais reçu de convocation, encore moins, être dans les locaux de la Division des investigations criminelles.



Loin d’être inquiet, Amadou Ba est d’avis que c’est Serigne Mboup qui serait probablement, en train de véhiculer de fausses informations dans la presse. Rien d’autre…









