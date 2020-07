Journée de boycott Orange - L'opérateur s'emmêle le réseau L’appel viral au boycott a été lancé par des activistes comme la bloggeuse Jaly Badiane et le coordonnateur de Y en a marre Aliou Sané. A coup de hashtags, les abonnés d’Orange ont décidé de boycotter ses services ce samedi. Pour éteindre le feu et justifier la hausse des nouveaux tarifs, l’opérateur de téléphonie a tenté de se justifier par un communiqué ce vendredi.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Juillet 2020 à 09:03

« Les principales nouveautés portent sur les 2 nouveaux illimix semaine qui ont été pensés pour satisfaire les besoins de chaque profil de client et sur les avantages internet nuit offerts dans les illimix mois pour encore plus d’abondance au bénéfice des clients… 8 internautes sur 10 au Sénégal utilisent internet via le mobile.



C’est pour donc satisfaire les besoins exprimés en connexion que les ajustements ont été faits. Nous avons ressenti leur demande d’être toujours plus connectés à Dakar, dans les régions, dans les villages…



A côté de Internet, il y a aussi la voix à laquelle restent attachés les Sénégalais, en ce sens qu’elle est un lien culturellement très important. Ce qui justifierait en partie ces nouvelles tarifications », a appris le communiqué de l'opérateur.



