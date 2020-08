Journée de l'Arbre - Macky Sall veut "reverdir" tout le Sénégal "Nous allons planter des arbres tout le long des autoroutes, des routes, planter des arbres dans tous les espaces où cela est possible », a affirmé le Président Macky Sall ce dimanche 09 août 2020 à Diamniadio, lors de la célébration de la Journée de l'Arbre.

« Je recommande à l'ensemble de nos compatriotes, la plantation d’arbre. Il faut reverdir le Sénégal. Il faut planter et toujours planter. Il nous faut faire de la reforestation une activité majeure. Nous allons avec l’ASEGMV (Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte dirigée par l'ancien ministre de l'environnement,



Aly Haïdar) en bonne synergie avec la direction des Eaux et forêts, planter des arbres tout le long des autoroutes, des routes, planter des arbres dans tous les espaces où cela est possible », a annoncé le chef de l'Etat Macky Sall lors de la journée de l’arbre qui s'est tenue ce 9 août 2020 au CICAD à Diamniadio.



