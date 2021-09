Journée de l'Excellence: Les années d’efforts des étudiants de l'Institut Supérieur d’Informatique, récompensées

« Je ne remercierai jamais assez les étudiants d’avoir porté leur choix sur ma modeste personne pour être la marraine d'une journée aussi symbolique pour eux. J'aimerais du fond du cœur les féliciter et leur formuler mes prières pour une réussite dans leurs futures carrières », a partagé Awa Sarr, la Directrice de publication d’"Intelligence Magazine" sur sa page Facebook.



« Mes félicitations vont également à l’endroit de la section ISI de Keur Massar où j'ai également eu l'honneur de me rendre le même jour. Merci au PDG, M. Abdou Samb, pour son accueil très chaleureux et pour s'être autant investi pour la réussite de ses étudiants. Mes remerciements aussi à Mme Samb, Mme Dembélé, M. Niang et à toute la communauté ISI. Bonne chance pour la suite, le meilleur est à venir ! », ajoute-t-elle.



Les images d’un évènement marquant…