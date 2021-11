Journée de l’élevage : la CNAAS décaisse plus de 675 millions FCFA pour les acteurs de l’élevage victimes de sinistre La Compagnie nationale d’assurance agricole du Sénégal (CNAAS) a remis, samedi à Dahra (département de Linguère), un chèque de 675. 557. 720. 000 FCFA aux acteurs de l’élevage victimes de sinistre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Novembre 2021 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

Les bénéficiaires avaient souscrit une police d’assurance auprès de laCNAAS. Ils ont reçu leur chèque lors de la Journée nationale de l’Elevage, tenue à Dahra, sous la présidence du chef de l’Etat, Macky Sall.



D’après l’agence de presse sénégalaise, le président a lui aussi remis des trophées aux lauréats de cette 7ème édition de la Journée de l’Elevage pour leur contribution et la mise en place de projets innovants destinés à développer davantage ce secteur.



Les lauréats sont des chercheurs, des éleveurs, et des chefs d’entreprise venus des régions de Thiès, Saint-Louis, Kédougou, Diourbel, Dakar et Tambacounda.



Macky Sall a invité ces lauréats à "persévérer" dans la voie de l’excellence.



Il a aussi demandé aux acteurs du secteur de bâtir une alliance stratégique public-privé pour assurer une pleine valorisation de l’élevage au bénéfice des opérateurs et des populations.



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook